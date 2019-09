Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wüllen - Pedelec-Fahrerin leicht verletzt

Ahaus (ots)

Eine Autofahrerin hat am Dienstag in Ahaus-Wüllen beim Abbiegen eine Pedelec-Fahrerin erfasst. Die 57-jährige erlitt dabei leichte Verletzungen. Sie hatte mit ihrem Zweirad den Radweg an der Stadtlohner Straße in Richtung Stadtlohn befahren, als eine entgegenkommende 48-jährige Vredenerin mit ihrem Wagen nach links auf einen Parkplatz abbiegen wollte. Ein Rettungswagen brachte die Ahauserin zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 1.000 Euro.

