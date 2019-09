Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Für 320 Tage ins Gefängnis

Bundespolizei verhaftet Mann im Fernreisebus

Bunde (Ostfrl.) / BAB 280 (ots)

Bundespolizisten haben Sonntagmorgen einen mit zwei Haftbefehlen gesuchten 23-Jährigen festgenommen. Der Mann muss für über 10 Monate ins Gefängnis.

Der 23-Jährige war mit einem international verkehrenden Reisebus über die BAB 280 aus den Niederlanden nach Deutschland eingereist, als der Bus gegen 08:45 Uhr am Vormittag von Bundespolizisten auf dem Rastplatz Bunderneuland angehalten und im Rahmen der grenzpolizeilichen Überwachung kontrolliert wurde.

Die Überprüfung der Personalien im polizeilichen Fahndungssystem ergab, dass der 23-jährige Portugiese mit zwei Haftbefehlen gesucht wurde. Zum einen war der Mann wegen Körperverletzung in drei Fällen zu 2400,- Euro Geldstrafe bzw. 120 Tage Ersatzfreiheitsstrafe verurteilt worden. In einem anderen Fall wurde er wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte in Tateinheit mit Körperverletzung und Beleidigung in zwei Fällen zu einer Geldstrafe von 4000,- Euro bzw. 200 Tage Ersatzfreiheitsstrafe verurteilt.

Weil er die Geldstrafen nicht bezahlt hatte und auch der Ladung zum Haftantritt nicht gefolgt war, wurde er von der Staatsanwaltschaft per Haftbefehl gesucht. Da der 23-Jährige die geforderte Summe von 6400,- Euro nicht bezahlen konnte, wurde er zur Verbüßung der Haftstrafe in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

