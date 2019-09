Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Gleise im Hauptbahnhof gesperrt - Gleisläufer sorgt für Behinderungen im Bahnverkehr

Oldenburg (Oldb.) (ots)

Hauptbahnhof; Ein 30-Jähriger hat am Mittwochvormittag für eine kurze Sperrung aller Gleise im Oldenburger Hauptbahnhof gesorgt. Der aufmerksame Fahrdienstleiter hatte den Mann zuvor in den Gleisen zwischen Hauptbahnhof und Stellwerk entdeckt. Sofort verständigte Bundespolizisten konnten den "Gleisläufer" bereits wenige Minuten später in den Gleisen antreffen und aus dem Gefahrenbereich verbringen. Für die Dauer des Einsatzes mussten die Gleise für 7 Minuten gesperrt werden. Einige Regionalzüge verspäteten sich wegen des Vorfalls. Der in den Gleisen - lt. eigenen Angaben auf dem Weg nach Ahlhorn (LK OL) - festgestellte Mann hatte gegenüber den Beamten angegeben, aus Gründen der Orientierung sich in den Gleisen bewegt zu haben. Gegen den rumänischen Staatsangehörigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Zu einer konkreten Gefährdung des Bahnverkehrs kam es insbesondere aufgrund der schnellen Zusammenarbeit zwischen den Mitarbeitern der DB AG und Bundespolizei nicht.

