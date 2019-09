Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Kokain in Fahrrad-Akku geschmuggelt

Bad Bentheim (ots)

Ein 35-Jähriger hat versucht im Fahrrad-Akku seines E-Bikes Kokain zu schmuggeln. Bundespolizisten kamen dem Mann auf die Spur und beschlagnahmten die Drogen.

Der 35-jährige Deutsche war am Donnerstagnachmittag mit einem international verkehrenden Zug aus den Niederlanden nach Deutschland eingereist. Im Rahmen der grenzpolizeilichen Überwachung wurde der Mann kurz nach 17 Uhr im Bahnhof Bad Bentheim von einer Streife der Bundespolizei kontrolliert.

Während der Überprüfung machte der Mann auf die Beamten bereits einen sichtlich nervösen Eindruck. Weil er keinen Ausweis hatte und zweifelhafte Angaben zu seinem Reiseweg machte, wurde er genauer kontrolliert.

Im Rucksack des Mannes fand sich ein Akku für ein E-Bike, an dem offensichtlich manipuliert wurde. Die Bundespolizisten öffneten den Fahrrad-Akku und entdeckten darin ein in Folie eingewickeltes Klemmverschlusstütchen mit rund 5,7 Gramm Kokain.

Gegen den 35-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Die abschließenden Ermittlungen in dem Fall werden vom Zollfahndungsamt Essen, am Dienstsitz in Nordhorn geführt.

