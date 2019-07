Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Öffentlichkeitsfahndung nach Ladendiebstahl

Wer kennt die Männer auf den Fotos?

Goch (ots)

Am 6. Februar 2019 entwendeten drei unbekannte Männer gemeinschaftlich in einem Drogeriemarkt an der Voßstraße mehrere elektrische Zahnbürsten. Sie entfernten die Sicherungsetiketten und steckten die Ware in einen Rucksack.

Fotos können über folgenden Link abgerufen werden: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/goch-bandendiebstahl

Wer kennt die abgebildeten Männer? Die Polizei erbittet Hinweise auf die Personen oder ihren Aufenthaltsort an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080. (ME)

