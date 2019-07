Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - PKW Diebstahl

Weißer Fiat 500 mit dem Kennzeichen KLE-PJ543 entwendet

Kalkar-Wissel (ots)

Am Dienstag (30. Juli 2019) zwischen 15.15 und 17.45 Uhr entwendeten unbekannte Täter an der Mühlenstraße einen weißen Fiat 500 mit dem Kennzeichen KLE-PJ543. Das ein Jahr alte Fahrzeug hat ein schwarzes Dach und war auf einem Parkplatz am Wisseler See abgestellt.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040. (ME)

