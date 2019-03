Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Versuchter Kupferdiebstahl

Meppen (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum Samstag versucht Kupferkabel und Kabeltrommeln von einem Firmengelände an der Dieselstraße zu stehlen. Sie legten das Diebesgut für den Abtransport bereit, flüchteten aber ohne Beute. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer (05931) 949 0 zu melden.

