Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren - Vier Autos beschädigt

Emsbüren (ots)

In der Nacht vom 12.03.2019 auf den 13.02.2019, wurden in Emsbüren an der Bussardhöhe und am Milanweg vier Autos beschädigt. Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte den Lack der Fahrzeuge an mehreren Stellen und hinterließ ein auffälliges Muster. Aufgrund der Schäden ist davon auszugehen, dass es sich in allen vier Fällen um denselben Täter handelt. Durch die Taten entstand ein hoher Sachschaden Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich bei der Polizeistation Emsbüren unter der Telefonnummer (05903) 214 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Inga Graber

Pressestelle

Telefon: 0591 87 203

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

