POL-UL: (BC) Biberach - Lager aufgehebelt

Geld und einen Laptop erbeutete ein Unbekannter bei einem Einbruch in der Nacht zum Sonntag in Biberach.

Wie die Polizei mitteilt, habe der Einbrecher an einem Lager einer Gaststätte in der Ehinger-Tor-Straße eine Tür aufgehebelt. Über das Lager sei er in ein Büro gelangt, wo er Geld und einen Laptop fand. Mit der Beute flüchtete er unerkannt. Die Polizei (Tel. 07351/4470) hat die Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Sie hofft auf Zeugenhinweise.

Geschäfte, Gaststätten und andere Gewerbe- und Freizeiträume sind nach polizeilicher Erfahrungen immer wieder Ziele von Einbrechern. Da Fenster und Türen meist die Schwachstellen eines Gebäudes bilden, stehen sie im Fokus der Einbrecher. Ihnen kann die Arbeit erschwert werden, indem Sicherungen installiert werden. Wie man sich außerdem gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in Biberach und Umgebung ist diese unter der Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

