Zwei Radfahrer mussten am Sonntag nach einem Sturz bei Illerrieden ins Krankenhaus.

Die Radler waren gegen 15 Uhr auf einem Schotterweg entlang der Iller in Richtung Vöhringen unterwegs. Ein 26-jähriger Mann habe von hinten aufgeschlossen, um sich zwischen zwei anderen Radfahrern einzureihen. Dabei habe er am Lenker einer 21-Jährigen gestreift. Beide stürzten und erlitten leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Den Sachschaden an den Fahrrädern schätzt die Polizei (Tel. 07392/96300) auf 100 Euro.

