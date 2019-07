Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Serie von Autoaufbrüchen beschäftigt die Kripo

Bild-Infos

Download

Neuss-Furth (ots)

In der Nacht von Sonntag (14.07.) auf Montag (15.07.), vermutlich in der Zeit zwischen 22 Uhr abends und 6 Uhr morgens, schlug ein bislang unbekannter Täter die Scheiben gleich mehrerer Pkw im Bereich der Neusser Furth ein. Ob etwas aus den Fahrzeugen entwendet wurde, steht derzeit noch nicht fest. Zu den Tatorten zählen die Zufuhrstraße, der Weißenberger Weg, die Karl-Arnold-Straße und die Ripuarierstraße. Bislang liegen der Polizei fünf Anzeigen vor.

Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die im beschriebenen Zeitraum Verdächtiges im Bereich der Neusser Furth beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

Es wird zudem geprüft, ob die eingeschlagenen Scheiben im Zusammenhang mit einer weiteren Tat an der Krefelder Straße, in der Neusser Innenstadt stehen. Hier war ein tatverdächtiger Mann in der selben Nacht, gegen 2:30 Uhr, dabei beobachtet worden, wie er die Seitenscheibe einer A-Klasse einschlug und Kopfhörer aus dem Innenraum des Autos entwendete. Anschließend entfernte sich der Unbekannt auf einem Fahrrad in Richtung Markt. Eine nähere Beschreibung des Tatverdächtigen liegt der Polizei bislang nicht vor. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell