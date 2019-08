Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Betrunkener provoziert

Zwei Angriffe aus Göppingen wurden der Polizei am Wochenende gemeldet.

Am Montag kurz vor 3 Uhr meldeten Zeugen eine Auseinandersetzung am Bahnhof. Die Polizei traf dort auf einen verletzten 32-Jährigen. Der Betrunkene gab vor, mit dem Personal einer Bar zuvor eine Auseinandersetzung gehabt zu haben. Die Polizisten ermittelten weiter. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 32-Jährige zuvor die Angestellten des Lokals im Vorbeigehen provoziert haben. Das habe eine Schlägerei nach sich gezogen, bei der drei Männer auf den 32-Jährigen eingeschlagen hätten. Dabei habe er seine Verletzungen erlitten. Der Rettungsdienst brachte den Mann zur Behandlung ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt jetzt gegen den 32-Jährigen und die Männer aus der Bar. Alle sehen Strafanzeigen entgegen.

Bereits am Sonntag kurz nach 1 Uhr war ein 22-Jähriger in der Jahnstraße angegriffen worden. Zwei Männer hätten ihn zunächst nach Zigaretten gefragt. Dann hätten sie den Betrunkenen plötzlich angegriffen, schilderte er später. Der 22-Jährige wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine Krankenhaus. Die Polizei sucht nach den Angreifern. Einer der Beiden sei etwa 20 bis 25 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 m groß und kräftig. Der mutmaßliche Osteuropäer habe helle, kurze Haare. Bekleidet war er mit einer langen Hose und einem vermutlich orangefarbenen Pullover. Hinweise auf die Angreifer nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 07161/632360 entgegen.

