Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Alter schützt vor Torheit nicht

Stadthagen (ots)

Einen 79 Jahren alten Mann hat die Stadthäger Polizei am Freitagabend angetrunken am Steuer seines PKW erwischt. Gegen 20.00 Uhr hatte der Stadtäger mit seinem Toyota die Nordsehler Straße in Stadthagen stadteinwärts befahren und wurde hier von den Beamten angehalten und kontrolliert. Weil die Beamten deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes wahrgenommen haben, wurde ein Alkoholtest durchgeführt. Dieser führte zu dem beachtlichen Ergebnis von 0,88 Promille. Gegen den Mann wird nun ein Verfahren eingeleitet, welches in der Regel zu einem Bußgeld über 500 Euro und einem einmonatigen Fahrverbot führt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Nienburg-Schaumburg

Polizei Stadthagen

Einsatz- und Streifendienst

Vornhäger Straße 15

31655 Stadthagen



Telefon: 05721/4004-0

Fax: 05721/4004-150

E-Mail: poststelle@pk-stadthagen.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell