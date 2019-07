Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-Innenstadt : Windschutzschreiben mehrerer PKW beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zu Freitag (05.07.2019) An der Untertrave in Lübeck mehrere PKW beschädigt. Abgesehen hatten es der oder die Täter auf die Windschutzscheibe der Fahrzeuge. Das 1. Polizeirevier ermittelt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung in mehreren Fällen.

Donnerstagabend (04.07.2019) hatten die betroffenen Fahrzeugbesitzer ihre PKW An der Untertrave/ Ecke Mengstraße unbeschädigt abgestellt. Als sie am Freitagmorgen zu ihren Fahrzeugen zurückkehrten, erwartete sie eine negative Überraschung: Unbekannte hatten die Windschutzscheiben eines Mercedes, Ford Fiestas und Skoda Roomster stark beschädigt. Die Scheiben wiesen großflächige Risse auf. Nach derzeitiger Spurenlage wurden die Beschädigungen mutwillig mittels eines harten Gegenstandes verursacht. Die Schadenshöhe beläuft sich auf circa 2500 Euro.

Beamte des 1. Polizeireviers Lübeck haben die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung in mehreren Fällen aufgenommen. Vor diesem Hintergrund werden Zeugen gesucht, die in der Nacht zum vergangenen Freitag (05.07.2019) verdächtige Personen bei der Tatausführung An der Untertrave beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der zentralen Rufnummer 0451 - 1310 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Lübeck

Stabsstelle / Öffentlichkeitsarbeit

Ulli Fritz Gerlach - Pressesprecher -

Telefon: 0451 / 131-2006

Fax: 0451 / 131 - 2019

E-Mail: Pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell