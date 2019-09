Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen-Ramsdorf - Flucht vor Polizei endet für Radfahrer mit Unfall

Mit einem Streifenwagen der Polizei ist am Mittwoch ein Fahrradfahrer in Velen-Ramsdorf zusammengestoßen. Der Unfall hatte eine Vorgeschichte: Der 19-Jährige hatte gegen 15.50 Uhr den Radweg an der Straße Harkingsbrügge befahren, als ihn ein Beamter kontrollieren wollte. Der Velener ignorierte die Zeichen zum Anhalten jedoch - er flüchtete stattdessen. Dabei geriet er auf den Grünstreifen, lenkte zurück und prallte schließlich gegen den Wagen des Beamten. Der Grund für das vorangegangene Fluchtmanöver sollte sich schnell offenbaren: Bei dem jungen Mann fand sich Marihuana. Zudem hatte er die Droge nach eigenen Angaben auch konsumiert. Die Weiterfahrt war für ihn beendet; stattdessen sieht er sich nun den möglichen Konsequenzen einer Strafanzeige gegenüber. Ein Arzt entnahm dem Radfahrer eine Blutprobe, um einen Drogenkonsum abzuklären.

