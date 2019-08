Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung an der Grundschule Markoldendorf

Einbeck (ots)

Dassel, OT Markoldendorf, Wellerser Straße 18; Mittwoch, 28.08.2019 17:00h bis Donnerstag, 29.08.2019; 07:30 h

DASSEL ( Fi ) -

Durch bislang unbekannte Täter wurden an der Grundschule Markoldendorf im Außenbereich zwei Scheiben beschädigt. Es befinden sich Löcher in der Sicherheitsverglasung. Durch die Beschädigung an den Scheiben ist ein Schaden in Höhe von etwa 1000EUR entstanden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Dassel oder ihrer zuständigen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Einbeck

Pressestelle



Telefon: 05561/94978 0

Fax: 05561/94978 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell