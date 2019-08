Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Abkommen von Fahrbahn

Uslar (ots)

USLAR (js) Am 28.08.19, gegen 22.57 Uhr, befuhr ein 35-jähriger PKW-Fahrer aus Uslar mit seinem Fahrzeug den Wolfhagen in Uslar in Richtung Neustädter Platz. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und fuhr frontal gegen ein Straßenschild und eine Hauswand. Der Fahrer sowie seine 27-jährige Beifahrerin aus Uslar wurden dabei leicht verletzt. Die 27-Jährige wurde mit dem Krankenwagen in das Krankenhaus Weende gebracht. Am PKW entstand Sachschaden von ca. 2300 EUR. Die Höhe des Gebäudeschadens ist noch nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an.

