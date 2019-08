Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Harriehausen - Einbruch in Gaststätte

Bad Gandersheim (ots)

Harriehausen - In der Nacht zum Mittwoch wurde in eine Gaststätte in der Hauptstraße eingebrochen. Durch ein Fenster verschafften sich Unbekannte Zutritt in den Gastraum. Dort wurden Sparfächer geplündert und ein Dart-Automat aufgebrochen. Mehrere hundert Euro wurden entwendet, wobei sich die Sparbeträge aus den Sparfächern noch nicht beziffern lassen. Das Polizeikommissariat Bad Gandersheim bittet um Zeugenhinweise unter Tel.: 05382/919200

