Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung an Pkw in Sudheim

Northeim (ots)

Sudheim, Worthweg - Mittwoch, 28. August 2019, 00.10 Uhr

SUDHEIM (fal) - Am Mittwoch gegen 00.10 Uhr warf ein bislang unbekannter Täter im Worthweg eine Glasflasche mit Desinfektionsmittel auf die Windschutzscheibe eines am Fahrbahnrand parkenden blauen Chryslers. Die Scheibe wurde beschädigt. Der Schaden beträgt ca. 900 Euro. Nach derzeitigem Ermittlungsstand versuchte der Täter erfolglos das Desinfektionsmittel vor dem Wurf in Brand zu setzen.

Das 1. Fachkommissariat der Polizeiinspektion Northeim hat die Ermittlungen wegen versuchter Brandstiftung aufgenommen. Zeugen, die den Täter oder auffällige Fahrzeuge in der Zeit um kurz nach Mitternacht im Bereich des Worthweges oder der angrenzenden Straßen gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05551-70050 zu melden.

