Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall - Autofahrerin leicht verletzt

Northeim (ots)

Northeim, Graf-Otto-Straße - Dienstag, 27.08.2019, 18.22 Uhr

NORTHEIM (fal) - Am Dienstag gegen 18.22 Uhr kam es im Kreuzungsbereich Graf-Otto-Straße/Wallstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 24-Jährige leicht verletzt wurde. An den verunfallten Autos entstand insgesamt ein Sachschaden von ca. 5.000 Euro.

Die 24-Jährige aus Osterode war auf der Wallstraße in Richtung Innenstadt unterwegs. Beim Einfahren in den Kreuzungsbereich übersah sie den vorfahrtberechtigten Pkw eines 41 Jahre alten Northeimers, der auf der Graf-Otto-Straße in Richtung Bürgermeister-Peters-Straße unterwegs war.

Das Auto der Unfallverursacherin war anschließend nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

