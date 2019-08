Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall - Radfahrer leicht verletzt

Northeim (ots)

Bundesstraße 446 in Höhe der B 3 - Dienstag, 27.08.2019, 06.05 Uhr

NÖRTEN-HARDENBERG (fal) - Am Dienstag gegen 06.05 Uhr kam es auf dem Radweg an der B 446 in Höhe der B 3 zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer von einem weißen Pkw angefahren wurde. Der 40-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen. Die Autofahrerin entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Der Wollbrechtshäuser war auf dem Radweg von Lütgenrode in Richtung Nörten-Hardenberg unterwegs. In Höhe der Abfahrt von der B 3 aus Richtung Northeim kam es zum Zusammenstoß mit einem weißen Pkw. Der Fahrradfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Die Fahrerin im weißen Fahrzeug öffnete das Fenster der Fahrerseite und fragte kurz nach, ob etwas mit ihm passiert sei. Der Fahrradfahrer konnte nicht sofort antworten, woraufhin die Fahrerin des weißen Fahrzeugs davonfuhr. Ein hinzukommender Zeuge, der den Unfall sah, kümmerte sich noch um den verletzten Fahrradfahrer, bis dieser wieder stand und weiterfahren konnte.

Die Nörten-Hardenberger Polizei hat die Ermittlungen wegen einer Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Der Zeuge, der am Unfallort geholfen hat, wird dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 05503-1004 bei der Polizei zu melden.

