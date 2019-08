Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht aufgeklärt

Uslar (ots)

VOLPRIEHAUSEN (js) Am 26.08.19, gegen 09.30 Uhr, befuhr ein 57-jähriger LKW-Fahrer aus Hann. Münden mit seinem Fahrzeug die Talstraße in Volpriehausen, wobei er eine linksseitig befindliche Straßenlaterne streifte. Der verantwortliche Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, konnte aber ermittelt werden. An der Straßenlaterne entstand ein Sachschaden von ca. 200 EUR.

