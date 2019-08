Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Harriehausen - Böschungsbrand

Bad Gandersheim (ots)

Harriehausen - Am Montag Mittag gegen 13.00 Uhr geriet in der Harriehäuser Feldmark auf einer Fläche von ca. 120 x 5 Metern eine Böschung in Brand. Das Feuer wurde innerhalb kurzer Zeit von der freiwilligen Feuerwehr Harriehausen abgelöscht. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Bad Gandersheim

Pressestelle



Telefon: 05382/91920 0

Fax: 05382/91920 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell