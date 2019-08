Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Kreiensen - Seitenscheibe eingeschlagen

Bad Gandersheim (ots)

Kreiensen - Am zurückliegenden Wochenende wurde an einem in der Hainbersgtarße geparkten PKW Hyundai die Seitenscheibe der Fahrertür eingeschlagen. Entwendet wurde nichts. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und versuchtem Diebstahl. Zeugenhinweise nimmt das Polizeikommissariat in Bad Gandersheim unter Tel. 05382/919200 oder die Polizeistation in Kreiensen unter Tel.: 05563/212 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Bad Gandersheim

Pressestelle



Telefon: 05382/91920 0

Fax: 05382/91920 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell