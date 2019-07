Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach Raub auf Taxifahrerin

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0834

Eine Taxifahrerin ist am Dienstagmittag (23. Juli) in Dortmund von einem unbekannten Täter beraubt worden.

Am Hauptbahnhof in Castrop-Rauxel stieg der Mann gegen 12.15 Uhr an der Beifahrerseite ein und erfragte zunächst Fahrpreise nach Dortmund. Als man sich dann geeinigt hatte, fuhr die Fahrerin den Unbekannten bis in ein Gewerbegebiet in Dortmund-Dorstfeld. Dort wollte er aussteigen, holte jedoch plötzlich ein Messer hervor, mit dem er die 58-Jährige bedrohte. Er forderte sie auf, ihm ihr Scheingeld auszuhändigen, was sie auch tat. Anschließend forderte er, in Richtung Dortmunder Norden gefahren zu werden.

An einer roten Ampel in der nördlichen Dortmunder Innenstadt - an einem bislang nicht weiter beschriebenen Ort zwischen dem Nordausgang des Hauptbahnhofs und dem Klinikum Nord - verließ er schließlich das Taxi.

Die Fahrerin blieb unverletzt, aber unter Schock zurück.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: zwischen 30 und 40 Jahre alt, ca. 170 cm groß, kurze dunkelblonde Haare, durchtrainierte Statur, unauffälliges Erscheinungsbild, sprach gebrochen Deutsch. Bekleidet war der Mann mit einer langen dunklen Hose und einem langärmligen kleinkarierten Hemd. Er trug einen dunklen - eventuell blauen - Rucksack mit sich, in dem sich unter anderem ein heller Pullover befand.

Zeugen, die weitere Angaben zu dem Mann machen können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter Tel. 0231/132-7441 zu melden.

Zusammenhänge mit einer Serie von Raubstraftaten zum Nachteil von Taxifahrern in umliegenden Städten werden geprüft. Bisher liegen jedoch keine Hinweise auf einen Zusammenhang vor.

Rückfragen bitte an:



Polizei Dortmund

Pressestelle

Nina Kupferschmidt

Telefon: 0231-132 1026

Fax: 0231-132 9733

E-Mail: pressestelle.dortmund@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell