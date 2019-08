Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Geparktes Auto beschädigt-Zeugen gesucht

Einbeck (ots)

Einbeck(pap) Am Montag, 26.08.19, wurde gegen 11.00 Uhr ein vor einer Änderungsschneiderei gepartes Auto in der Altendorfer Straße beschädigt. Ein bislang unbekannter Täter muss mit seinem Fahrzeug offensichtlich so dicht an dem parkenden Pkw vorbei gefahren sein, dass er diesem einen Schaden in Höhe von ca. 700 ,- Euro zufügte. Der Fahrer ist einfach weiter gefahren. Eventuelle Zeugen, die Hinweise auf das verursachende Fahrzeug oder den Fahrzeugführer geben können, melden sich bitte bei der polizei Einbeck.

