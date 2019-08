Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Kreiensen - Marihuana-Fund bei Jugendlichen

Bad Gandersheim (ots)

Kreiensen - Am späten Montag Nachmittag gegen 17.30 Uhr überprüfte eine Funkstreifenbesatzung des Bad Gandersheimer Polizeikommissariats eine Gruppe jugendlicher Raucher am Bootshaus in den Leinewiesen. Dabei wurden bei einem 17-jährigen Marihuana und eine Hanfmühle aufgefunden und sichergestellt. Ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurde eingeleitet.

