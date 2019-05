Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190523.2 Brunsbüttel: Präparierter Meisenknödel

Brunsbüttel (ots)

Auf einer Hundefreilaufwiese in Brunsbüttel hat ein Unbekannter einen mit Draht präparierten Meisenknödel ausgelegt. Ein Tier fraß davon, erlitt glücklicherweise jedoch keine Verletzungen.

Am Mittwochnachmittag war die Anzeigende mit ihrem Golden Retriever auf der Hundewiese in der Eddelaker Straße unterwegs. Kurz nach dem Betreten des eingezäunten Bereichs machte sich ihr Vierbeiner über einen Meisenknödel her, der auf dem Boden lag. In dem nicht vertilgten Rest entdeckte die Tierhalterin einen kleinen Metalldraht, worauf sie sich mit ihrem Rüden sofort zu einem Tierarzt begab. Der verabreichte dem Vierbeiner ein Brechmittel, so dass dieser die Reste des Vogelfutters und ein Stück Draht erbrach. Verletzungen hat sich der Hund offensichtlich nicht zugezogen, Vergiftungserscheinungen wies er nicht auf.

Hinweise auf denjenigen, der den Knödel mit Draht versehen und in dem Auslauf ausgelegt hat, gibt es bisher nicht. Zeugen sollten sich daher bei der Polizei in Brunsbüttel unter der Telefonnummer 04852 / 60240 melden.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell