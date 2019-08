Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Motorroller gestohlen

Northeim (ots)

Waldstück an der Kreisstraße 503 zwischen Moringen und Iber - Zwischen Dienstag, 27.08.2019, 16.00 Uhr und Mittwoch, 28.08.2019, 07.00 Uhr

MORINGEN (fal) - Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen haben Unbekannte an der Kreisstraße zwischen Moringen und Iber einen 125 ccm Motorroller der Marke Jonway, Typ CJ 12 A gestohlen. Der blaue Motorroller hat noch einen Wert von ca. 500 Euro.

Der 34 Jahre alte Halter des Kleinkraftrades war am Montag, 26.08.2019, auf der Kreisstraße unterwegs. Aufgrund eines technischen Defektes blieb der Motorroller liegen. Der Einbecker schob das Fahrzeug in dem Waldstück zwischen den beiden Ortschaften in die Einmündung eines Waldweges. Hier stellte er es verschlossen ab.

Die Moringer Polizei hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen. Sachdienliche Hinweise, die zur Aufklärung der Straftat beitragen können, werden unter der Telefonnummer 05554-2282 entgegengenommen.

