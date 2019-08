Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Dannhausen - Sachbeschädigungen an Schaustellerwagen

Bad Gandersheim (ots)

Dannhausen - Im Tatzeitraum von Dienstag, 27.08.19, 18.00 Uhr, bis Mittwoch, 28.08.2019, 12.30 Uhr, wurden an insgesamt 18 Fahrzeugen eines Schaustellerbetriebes nicht unerhebliche Sachbeschädigungen begangen. An Imbisscontainern, Anhängern und Wohnwagen wurden Reifen zerstochen, Stromleitungen durchtrennt und der Lack zerkratzt. Der Gesamtschaden wird auf 50.000 Euro geschätzt. Die Schaustellerfahrzeuge waren auf einer Freifläche im Dannhäuser Wausterweg abgestellt. Die Ermittlungen zum Tatmotiv dauern an. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Bad Gandersheim unter Tel.: 05382/919200 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Bad Gandersheim

Pressestelle



Telefon: 05382/91920 0

Fax: 05382/91920 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell