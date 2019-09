Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Unter Drogeneinfluss gefahren

Gronau (ots)

Berauscht hat ein Autofahrer in der Nacht zu Donnerstag hinter dem Steuer seines Wagens gesessen. Polizeibeamte kontrollierten den 20-Jährigen, als er die Gronauer Straße in Gronau-Epe befuhr. Ein Arzt entnahm auf der Polizeiwache eine Blutprobe, um den Drogenkonsum exakt nachweisen zu können. Die Beamten stellten zudem mitgeführtes Marihuana und Haschisch in geringer Menge sicher, untersagten die Weiterfahrt und fertigten eine Strafanzeige.

