Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Auto beschädigt und geflüchtet

Ahaus (ots)

Eine böse Überraschung wartete auf eine Autofahrerin, als sie am Mittwoch um 15.30 Uhr zu ihrem geparkten Fahrzeug zurückkehrte: Dicke Kratzer in der Stoßstange; vom Verursacher keine Spur. Die Frau hatte ihren Pkw gegen 14.00 Uhr auf dem Schotterparkplatz der Friedhofskapelle auf der Wallstraße in Ahaus abgestellt. Als sie gegen 15.30 Uhr zurückkehrte, war der Unfallverursacher geflüchtet, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Der entstandene Sachschaden liegt bei etwa 3.000 Euro. Hinweise an das Verkehrskommissariat Ahaus: Tel. (02561) 9260.

