Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Überholmanöver

ein Schwerverletzter

Ahaus (ots)

Schwere Verletzungen ein 34-Jähriger am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall in Ahaus erlitten. Der Gronauer befuhr gegen 14.35 Uhr die B 70 zwischen Ahaus-Alstätte und Gronau. In Höhe der Gemeindegrenze in Nähe eines Aussichtsturms wollte der Fahrer zwei Pkw und einen Lkw überholen. Als er sich auf der Gegenfahrbahn befand, scherte ein vor ihm fahrender Wagen ebenfalls zum Überholen aus. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der Gronauer nach links aus, kam von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Ein Rettungswagen brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen Renault Twingo handeln. Die Polizei bittet Zeugen und den Fahrer des zweiten beteiligten Fahrzeugs, sich beim Verkehrskommissariat Ahaus zu melden: Tel. (02561) 9260.

