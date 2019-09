Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Versuchter Einbruch in Firmenwagen

Gronau (ots)

Unbekannten haben versucht, die Heckscheibe eines Firmenfahrzeugs in Gronau-Epe einzuschlagen. Der Vorfall ereignete sich im Zeitraum zwischen Mittwoch, circa 20.00 Uhr, und Donnerstag, etwa 09.30 Uhr, an der Straße Am Buddenbrock. Sicherheitsglas verhinderte das Splittern der Scheibe, so dass die Täter nicht ins Innere des Fahrzeugs gelangten. Hinweise an die Kriminalpolizei in Gronau: Tel.: (02562) 9260.

