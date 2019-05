Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Leergut gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch (22.05.2019) vom Gelände einer Gaststätte an der Waldebene Ost mehrere Kästen mit Leergut gestohlen. Die Täter versuchten zwischen 23.00 Uhr und 11.00 Uhr vergeblich, in die Gaststätte zu gelangen und stahlen dann aus dem Außenbereich etwa ein Dutzend Getränkekisten. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten es Polizeireviers 5 Ostendstraße unter der Rufnummer +4971189903500 zu melden.

