Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auto kommt von Fahrbahn ab - Fahrerin verletzt

Stuttgart-Möhringen (ots)

Eine 55 Jahre alte Autofahrerin hat sich am Mittwoch (22.05.2019) bei einem Verkehrsunfall in der Kurt-Schumacher-Straße leichte Verletzungen zugezogen. Rettungskräfte waren vor Ort, kümmerten sich um die Frau und brachten sie in ein Krankenhaus. Die 55-Jährige war mit ihrem Smart gegen 13.50 Uhr in der Kurt-Schumacher-Straße in Richtung Schelmenwasenstraße unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache links von der Fahrbahn abkam. Zunächst streifte die 55-Jährige mit ihrem Auto einen geparkten Toyota und kollidierte im Anschluss mit einem zweiten geparkten Toyota. Durch den Zusammenstoß kippte der Smart um und blieb auf der Seite liegen. Mit Hilfe eines Zeugen gelang es der Frau sich noch vor Eintreffen der alarmierten Rettungskräfte aus dem Fahrzeug zu befreien.

