Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Diebstahl von Alkohol

Gronau (ots)

Mehrere Alkoholflaschen haben unbekannte Täter aus einem Oktoberfestzelt in Gronau entwendet. In der Nacht zu Donnerstag hatten sich Unbekannte gewaltsam Zugang dazu verschafft. Hinweise an die Kriminalpolizei in Gronau: Tel. (02562) 9260.

