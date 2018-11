POL-RE: Herten: Polizei sucht Autofahrer nach Unfall auf der Cranger Straße

Recklinghausen (ots) - Dienstag, gegen 17.15 Uhr, fuhr ein 15-jähriger Recklinghäuser mit seinem Fahrrad auf der Herner Straße, welche parallel zur Cranger Straße verläuft. An der Einmündung zur Straße Am Handweiser überquerte er diese Einmündung. In diesem Moment bog ein Autofahrer mit Anhänger von der Cranger Straße in die Straße Am Handweiser ab und erfasste dabei den 15-Jährigen. Der 15-Jährige stürzte. Der Autofahrer, ein etwa 60 Jahre alter Mann mit braunem Vollbart, stieg aus und erkundigte sich, ob der 15-Jährige verletzt oder ob sein Fahrrad beschädigt sei. Als der 15-Jährige angab, weder verletzt noch einen Schaden am Fahrrad zu haben, gingen die Beteiligten ohne Personalienaustausch auseinander. Nun wird der Fahrer, der mit einem weißen Kastenwagen mit silberfarbenem Anhänger unterwegs war, gesucht. An Auto und Anhänger war ein Recklinghäuser Kennzeichen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Herten unter Tel. 0800/2361 111.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Michael Franz

Telefon: 02361/55-1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell