Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Nach Auseinandersetzung schwer verletzt - Tatverdächtiger festgenommen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwoch (23.10.2019) einen 26 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, am 22.09.2019 im Veielbrunnenweg einen heute 25-Jährigen verletzt zu haben (siehe Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Stuttgart vom 22.09.2019). Umfangreiche Ermittlungen der Kriminalpolizei führten auf die Spur des Tatverdächtigen. Die Beamten nahmen ihn in seiner Wohnung im Landkreis Konstanz fest, durchsuchten die Wohnung und beschlagnahmten Beweismittel, die nun ausgewertet werden müssen. Den Ermittlungen zufolge steht die Tat möglicherweise im Zusammenhang mit einem Rauschgiftgeschäft. Die Ermittlungen zu den weiteren Tatbeteiligten dauern an. Der 26 Jahre alte Iraker wurde am Mittwoch mit Haftbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem zuständigen Richter vorgeführt, der den Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell