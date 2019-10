Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Exhibitionist belästigt Frau

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat sich am Donnerstagabend (24.10.2019) im Bereich der U-Bahn Haltestelle Rathaus vor zwei Frauen entblößt und sexuelle Handlungen an sich vorgenommen. Die beiden 23 und 24 Jahre alten Frauen waren gegen 23.00 Uhr auf dem Weg zur Haltestelle Rathaus und benutzten hierfür die Unterführung im Bereich der Eberhardstraße. Kurz vor dem U-Bahnabgang bemerkte die 23-Jährige einen Mann, der offenbar sein Geschlechtsteil in den Händen hielt und den Blickkontakt zu ihr suchte. Die Frauen stiegen in die einfahrende Stadtbahn und verständigten die Polizei. Bei dem Tatverdächtigen soll es sich um einen dunkelhäutigen rund 30 Jahre alten Mann handeln, mit kurzen schwarzen Haaren und einer Körpergröße von zirka 170 Zentimetern. Er trug zum Tatzeitpunkt einen Dreitagebart, ein langes, dunkles Oberteil und eine hellblaue Jeans mit Gürtel. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 entgegen.

