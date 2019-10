Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Rabiater Ladendieb vorläufig festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwochabend (23.10.2019) einen 23-jährigen Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, in einem Bekleidungsgeschäft an der Marktstraße eine Hose und ein T-Shirt im Wert von etwa 150 Euro gestohlen zu haben. Eine Sicherheitsmitarbeiterin bemerkte, wie der mutmaßliche Dieb gegen 19.40 Uhr mit zwei T-Shirts in eine Umkleide ging, aber nur mit einem wieder herauskam. Im Anschluss betrat er mit mehreren Hosen erneut eine Umkleide und verließ sie offenbar mit zwei übereinander gezogenen Hosen. Daraufhin sprachen die zwei 23- und 26-jährigen Mitarbeiter den Tatverdächtigen an und hielten ihn fest. Er wehrte sich dagegen und versuchte sich loszureißen. Als mehrere Angestellte hinzukamen, gab er seinen Widerstand auf. Die Mitarbeiter übergaben ihn im Anschluss an die alarmierten Polizeibeamten. Sie setzten den 23-Jährigen nach Abschluss aller polizeilichen Ermittlungen wieder auf freien Fuß.

