Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 56-Jähriger vermisst - Polizei sucht mit Echtbild

Stuttgart-Ost (ots)

Die Polizei sucht mit einem Echtbild nach dem 56 Jahre alten Achim Haselmaier. Nachdem er am Montag (21.10.2019) nicht an seiner Arbeitsstelle in Stuttgart-Weilimdorf erschienen ist, meldete ihn seine Arbeitgeberin am Mittwoch (23.10.2019) als vermisst. Aufgrund der derzeitigen Erkenntnisse kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich Herr Haselmaier in einer hilflosen Lage befindet. Bisherige Ermittlungen führten nicht zum Auffinden des Vermissten. Herr Haselmaier ist etwa 180 Zentimeter groß, schlank und hat blonde, über die Ohren reichende Haare. Er schminkt häufig seine Augen mit einem schwarzen Kajalstift und soll im Bereich Stuttgart-Vaihingen ein Gartengrundstück gepachtet haben, das bislang nicht lokalisiert werden konnte. Zeugen, die den Vermissten gesehen haben oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 in Verbindung zu setzen.

Hinweis an die Redaktionen: Das beigefügte Bild des Vermissten ist nur im geschützten Bereich abrufbar und dient aus datenschutzrechtlichen Gründen ausschließlich zur einmaligen Veröffentlichung zu Fahndungszwecken.

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

