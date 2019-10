Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Stuttgart-Hedelfingen (ots)

Ein 60 Jahre alter Bauarbeiter ist am Mittwochnachmittag (23.10.2019) bei einem Arbeitsunfall an der Rohrackerstraße schwer verletzt worden. Der Mann befand sich gegen 16.30 Uhr auf einer Baustelle an der Rohrackerstraße, als er offenbar eine Absperrung an einer Grube befestigte, dabei den Halt verlor und etwa einen halben Meter hinunterstürzte. Der Mann verletzte sich schwer. Rettungskräfte, darunter auch ein Notarzt, kümmerten sich um den Verletzten und brachten ihn in Krankenhaus.

