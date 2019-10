Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßliche Tankstellenräuber festgenommen

Stuttgart-Bad Cannstatt/ -Zuffenhausen (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstag (22.10.2019) zwei 19-jährige Männer festgenommen, die im Verdacht stehen, einen Tankstellenüberfall (siehe Pressemitteilung vom 13.08.2019), einen Raubüberfall auf eine Spielhalle (siehe Pressemitteilung vom 24.09.2019) und einen versuchten Zigarettenautomatenaufbruch begangen zu haben. Einer der 19-Jährigen steht darüber hinaus im Verdacht, einen weiteren Tankstellenüberfall in Zuffenhausen begangen zu haben (siehe Pressemitteilung vom 20.08.2019). Die beiden Tatverdächtigen versuchten am Dienstag gegen 00.45 Uhr einen Zigarettenautomaten an der Neuwirtshausstraße aufzubrechen. Anwohner meldeten laute Geräusche und alarmierten die Polizei. Die Beamten nahmen einen Mann fest. Sein Komplize flüchtete vorerst unerkannt. Die Polizisten nahmen ihn nach erfolgreichen Ermittlungen gegen 14.30 Uhr in Bad Cannstatt fest. In den Wohnungen der mutmaßlichen Täter fanden die Beamten Maskierungsmaterial, mehrere Schreckschusswaffen und Tatkleidung. Die beiden 19-jährigen Deutschen werden im Laufe des Mittwochs (23.10.2019) mit Antrag der Staatsanwaltschaft auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Haftrichter vorgeführt.

