Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (Enzkreis) Neuenbürg - VW-Fahrer gefährdet Fußgänger - Zeugen und Geschädigte gesucht

Neuenbürg (ots)

Nach einer Straßenverkehrsgefährdung durch den Fahrer eines VW Tuareg am Mittwochmittag auf der Karlsbader Straße in Remchingen sucht die Polizei nach Zeugen.

Ein Fußgänger meldete am Mittwoch gegen 12:00 Uhr einen Beinahe-Unfall auf der Karlsbader Straße in Fahrtrichtung Remchingen. Auf Höhe der dortigen Bäckerei hatte ein VW-Fahrer einen LKW links überholt und mit seinem Überholmanöver den auf dem Gehweg wartenden Fußgänger derart gefährdet, dass dieser einen Zusammenstoß mit dem Pkw nur durch einen Sprung nach hinten vermeiden konnte. Anschließen setzte der VW-Fahrer seine Fahrt unbeirrt in Richtung Remchingen-Wilferdingen fort.

Zeugen, die die Situation beobachtet haben oder gar selbst durch die Fahrweise des VW-Fahrers gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Neuenbürg, Tel: 07082 79120, in Verbindung zu setzen.

Larissa Großmann, Pressestelle

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

