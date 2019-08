Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Unfallflucht auf Lidl-Parkplatz - Polizei sucht Zeugen ++ Unfallflucht bei der Sparkasse ++ Radfahrer bei Unfallflucht verletzt - Polizei sucht Zeugen ++ Tageswohnungseinbruch ++

Rotenburg (ots)

Unfallflucht auf Lidl-Parkplatz - Polizei sucht Zeugen

Zeven. Am Mittwochvormittag ist es auf dem Parkplatz von Lidl an der Kivinanstraße zu einer Unfallflucht gekommen. Jetzt suchen die Beamten der Zevener Polizei nach möglichen Zeugen des Vorfalls. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte ein bislang noch unbekannter Autofahrer zwischen 10.45 Uhr und 11.45 Uhr beim Ein- oder Ausparken gegen den anthrazitfarbenen Renault eines 44-jährigen Zeveners gestoßen sein. Dabei wurde sein Auto im hinteren Bereich der Fahrerseite beschädigt. Bei der Spurensuche fand die Polizei hellblaue oder graublaue Lackanhaftungen. Die Beamten gehen davon aus, dass Fahrzeug des Verursachers in dieser Farbe lackiert sein dürfte. Sachdienliche Hinweise bitte unter Telefon 04281/93060.

Unfallflucht bei der Sparkasse

Zeven. Nach einer Unfallflucht, die sich am Mittwochvormittag auf dem Parkplatz der Sparkasse an der Straße Am Markt ereignet hat, suchen die Unfallermittler der Zevener Polizei ebenfalls nach Zeugen. Zwischen 11.45 Uhr und 12 Uhr dürfte ein unbekannter Autofahrer auf dem Parkplatz, der über die Lindenstraße zu erreichen ist, gegen den silbergrauen VW Golf eines 60 Jahre alten Ostereistedters gefahren sein. Dabei wurden die Fahrertür, der Kotflügel und der Außenspiegel des Golf beschädigt. Vom Verursacher fehlt jede Spur. Sachdienliche Hinweise bitte unter Telefon 04281/93060.

Radfahrer bei Unfallflucht verletzt - Polizei sucht Zeugen

Lauenbrück. Bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich eines Einkaufsmarktes auf die Berliner Straße ist am Mittwochmorgen ein 53-jähriger Radfahrer aus Lauenbrück verletzt worden. Nach Erkenntnissen der Finteler Polizei hatte eine bislang noch unbekannte Autofahrerin mit einem weißen Kleinwagen mit Bremervörder Kennzeichen (BRV) den Parkplatz gegen 8.30 Uhr verlassen wollen. Dabei achtete sich vermutlich nicht auf den von rechts kommenden Radfahrer. Der Mann konnte einer drohenden Kollision ausweichen, kam aber zu Fall. Er zog sich bei dem Sturz leichte Verletzungen zu. Die Frau im weißen Auto soll den Unfall wahrgenommen haben. Sie ist aber weitergefahren. Die Unbekannte wird als junge Frau mit schulterlangen, dunklen Haaren beschrieben. Zur Klärung des Sachverhalts wird sie gebeten, sich unter Telefon 04265/1700 zu melden. Aber auch weitere Zeugen können unter dieser Nummer anrufen.

Tageswohnungseinbruch

Rotenburg. Unbekannte Täter sind am Mittwochnachmittag in ein Wohnhaus an der Straße Zwischen den Wassern eingebrochen. Auf der Rückseite des Hauses hebelten sie eine Terrassentür auf. Beim Suchen nach Beute fanden die Unbekannten Schmuck, Bargeld und eine Lederjacke. Sie nahmen alles mit und verschwanden unerkannt.

