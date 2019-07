Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Unfallflucht durch Lkw - Polizei Zeven sucht Zeugen ++

Rotenburg (ots)

Unfallflucht durch Lkw - Polizei Zeven sucht Zeugen

Elsdorf. Am heutigen Morgen, gegen 09.15 Uhr, wurde ein auf Höhe der Bäckerei Schwarz in der Langen Straße am rechten Fahrbahnrand geparkter, schwarzer VW Golf eines 69-jährigen Scheeßelers durch einen vorbeifahrenden Lkw beschädigt. Der unbekannte Unfallverursacher fuhr zunächst in Richtung Autobahn davon, wurde aber in der Langen Straße auf Höhe eines Edeka-Marktes durch einen ebenfalls unbekannten BMW-Fahrer angehalten und auf den Verkehrsunfall hingewiesen. Der Lkw-Fahrer sagte zu, den Unfallort aufzusuchen und sich mit dem Geschädigten zur Schadensregulierung in Verbindung zu setzen. Zu einer Kontaktaufnahme ist es allerdings nicht gekommen. Der Sachschaden wird auf mindestens eintausend Euro geschätzt. Der Lkw kann nicht näher beschrieben werden. Die Polizei Zeven bittet den BMW-Fahrer bzw. weitere Zeugen oder den Unfallverursacher sich unter 04281/93060 zu melden.

