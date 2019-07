Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Kupferrohre gestohlen - Wasserschaden verursacht ++ Einbruch in Kindergarten ++ Ärger im Schwimmbad - Polizisten von 24-Jährigem beleidigt ++

Rotenburg (ots)

Kupferrohre gestohlen - Wasserschaden verursacht

Rotenburg. Beamte der Rotenburger Polizei haben am späten Sonntagabend einen 36-jährigen Mann aus Rotenburg geschnappt, dem nun vorgeworfen wird, in ein leerstehendes Wohnhaus am Grafeler Damm eingebrochen zu sein. Nachbarn hatten sich gegen 22.30 Uhr bei der Polizei gemeldet und mitgeteilt, dass ein Unbekannter über ein Vordach durch ein Fenster in eine Wohnung eingebrochen sei. Vor Ort stellte sich heraus, dass es der Täter wohl auf Kupferrohre abgesehen hatte. Er riss die Rohre aus der Wand und verursachte dadurch zusätzlich einen Wasserschaden. In Tatortnähe traf die Polizei den Verdächtigen an. Viele Umstände deuten darauf hin, dass er für den Einbruch in Frage kommt. Die Polizei geht von einem Schaden in fünfstelliger Höhe aus.

Einbruch in Kindergarten

Klein Meckelsen. Unbekannte sind im Verlauf des Wochenendes in den Kindergarten an der Schulstraße eingebrochen. Um in die Einrichtung zu kommen, schlugen sie eine Fensterscheibe ein. Beim Durchstöbern stießen die Täter auf die Schließfächer der Mitarbeiterinnen und hebelten sie auf. Mitgenommen haben sie vermutlich nichts.

Ärger im Schwimmbad - Polizisten von 24-Jährigem beleidigt

Bremervörde. Beamte der Bremervörder Polizei haben am Sonntagnachmittag einen 24-jährigen Mann aus dem Familienbad Delfino an der Straße Am Lagerberg herausgeholt. Dem Gnarrenburger war vermutlich die Hitze zu Kopf gestiegen. Nachdem er vom Schwimmmeister mehrfach erfolglos aufgefordert worden war, das Schwimmbad zu verlassen, wurde die Polizei eingeschaltet. Als die Beamten das Hausrecht durchsetzten, wurden sie von dem jungen Mann beleidigt. Er muss sich jetzt wegen eines Hausfriedenbruchs und der üblen Worte gegen die eingesetzten Polizisten verantworten.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Rotenburg

Pressestelle

Heiner van der Werp

Telefon: 04261/947-104

E-Mail: pressestelle(at)pi-row.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell