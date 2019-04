Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: Gewässerverunreinigung auf dem Rhein

Rüdesheim am Rhein (ots)

Am Samstag,den 27.04.2019, gegen 23:25 Uhr wurde der Wasserschutzpolizei eine Gewässerverunreinigung bei Rhein-km 526 Ortslage Rüdesheim am Rhein gemeldet. Ein Fahrgastkabinenschiff auf der Fahrt von Basel nach Nürnberg, machte einen planmäßigen Halt in Rüdesheim. Während das Fahrgastkabinenschiff am Steiger lag, sind aus noch ungeklärter Ursache ca. 20000 Liter reiner Diesel aus dem Tank des Schiffes in den Rhein gelangt. Die Ermittlungen zum Sachverhalt dauern an.

Rückfragen bitte an:



Wasserschutzpolizeistation Rüdesheim

Am Rüdesheimer Hafen 1

65385 Rüdesheim am Rhein

Tel: 06722-4036-0





Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

Wiesbadener Straße 99

55252 Mainz-Kastel

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 06134 - 602 6520 bis 6521

Fax: 06134/602-6529

https://www.polizei.hessen.de/Dienststellen/Hessisches-Bereitschaftsp

olizeipraesidium

Original-Content von: Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium, übermittelt durch news aktuell