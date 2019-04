Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: Gravur und Sportbootsicherheitsaktion im Rüdesheimer Hafen

Rüdesheim am Rhein (ots)

Zum wiederholten Male fand im Rüdesheimer Hafen auf der Steganlage des "Rüdesheimer Yachtclubs" eine Gravuraktion der Wasserschutzpolizeistation Rüdesheim statt, bei der Bootsmotoren, Boote, Navigationssysteme, Fahrräder und nautische Ausrüstungsgegenstände mit einer speziellen Individualcodierung versehen wurden. Diese Codierung hat zunächst einmal eine abschreckende Wirkung auf potenzielle Straftäter. Zudem ermöglicht sie im Diebstahlsfall eine erfolgreiche polizeiliche Fahndung und die sichere Zuordnung aufgefundener Gegenstände. Weiterhin wurden im Rahmen der "Aktion Sportbootsicherheit" mehrere Bootsinhaber bzgl. ihrer Sicherheitsausrüstung beraten. Hierbei kam eine Checkliste zum Einsatz, die die Empfehlungen des Bundesverkehrsministeriums und der Sportbootverbände enthält. Beide Aktionen fanden wie immer reges Interesse.

